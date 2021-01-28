В 2021 году российских пенсионеров ждут 4 новых изменения

| 28 янв 2021 | 09:14

В 2021 году условия выплат пенсий на банковские карты изменятся. Всего пенсионеров ждут четыре нововведения. О них рассказала юрист Ирина Сивакова в интервью агентству PRIMPRESS.







Первое касается нового налога, которым облагаются проценты по банковским вкладам. Пенсионерам придется заплатить 13% НДФЛ, если начисленная сумма процентов по пенсиям на депозитных вкладах превысит 42,5 тысячи рублей за год. В этом случае налоговые органы уведомят держателя вклада. Доход меньше указанного налогом не облагается.

Что касается взыскания долгов, то рассрочку по ним продлят до 1 мая текущего года. Она предоставляется пенсионерам, у которых задолженность по кредитам не превышает 1 миллиона рублей. В том случае, если доход пожилого человека не более двух МРОТ, то он сможет оформить рассрочку на 24 месяца и постепенно погасить долг.



В настоящее время законом предусмотрена приостановка пенсионных выплат, если ее не получали 6 месяцев. Начисление прекращается, если их не получили в течение года. На держателей банковских карт эта норма не распространяется, так как пенсия считается полученной с момента зачисления на карточный счет.

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Четвертое нововведение – переход на платежную систему «Мир». С 1 июля 2021 года все социальные выплаты, включая пенсионные, зачисляются на карты «Мир».



