В Башкирии в 2021 году вырос размер материнского капитала

| 28 янв 2021 | 11:00

Пенсионный фонд Башкирии сообщает, что в республике в 2021 году вырос размер материнского капитала. На первого ребенка он составляет 483 881, 83 рубля. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок появился до 2020 года, а родители так и не оформили или не использовали сертификат.







Семьям, которые получили маткапитал на первого ребенка, а затем усыновили или родили еще одного, принято решение увеличить объем государственной поддержки еще на 155 550 рублей. Если владельцы сертификата уже распорядились частью средств, то размер оставшейся части увеличится с учетом темпов роста инфляции на 3,7 процента.



В фонде отметили, что остаток суммы можно уточнить в Личном кабинете на сайте ПФР или же заказать справку.

Ранее сообщалось, что в России с 1 февраля 2021 года многих россиян ожидает прибавка к пенсии.





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Фото: newsbash.ru