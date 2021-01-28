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В Уфе оценили затраты на строительство двух новых мостов

В Уфе оценили затраты на строительство двух новых мостов

Уфа | 28 янв 2021 | 11:54

Накануне, 27 января, министр транспорта и дорожного хозяйства Алан Марзаев озвучил приблизительную стоимость двух новых мостов в столице Башкирии.  По словам Марзаева, следующими приоритетными проектами станут мосты в Кузнецовском затоне и в створе Интернациональной улицы. Однако, отметил он, без федерального финансирования справиться с этими проектами республике будет сложно.

«Нам надо понимать, что эту штангу регион самостоятельно не поднимет», – заявил министр.

По его словам, предварительная смета показала, что для каждого сооружения потребуется более 10 млрд рублей. В настоящий момент мост в Черниковке уже прошел экспертизу, в Кузнецовском затоне - ожидает рассмотрения вопроса. 

Ранее стала известна дата завершения строительства путепровода через проспект Салавата Юлаева в Уфе. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: администрация Уфы

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