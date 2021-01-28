На борьбу со смертностью Башкирия направит 20 млрд рублей
| 28 янв 2021 | 14:00
Башкирия выделит более 20 миллиардов рублей на систему здравоохранения и снижение смертности от основных причин: ДТП, пожаров и чрезвычайных ситуаций. Об этом сегодня, 28 января, заявил глава региона Радий Хабиров в ходе своего обращения к Госсобранию — Курултаю.
По его словам, в республике на данный момент продолжается строительство хосписа, хирургического корпуса кардиодиспансера. В скором времени строители приступят к возведению Центра детской онкологии и гематологии. Но на этом власти не остановятся и постараются повысить доступность медицины в Башкирии.
— Этот год мы объявили годом здоровья и активного долголетия. А в следующем году начнем новую программу модернизации первичного звена нашего здравоохранения особенно на селе. На повышение доступной медицинской помощи. Усилим работу по предотвращению гибели людей, — уточнил Хабиров.
Что касается данной цифры — 20 миллиардов рублей, то о ней вчера говорил и глава Минтранса Башкирии Алан Марзаев. Он сообщил, что таких денег у региона нет, чтобы вложить их в строительство мостов.