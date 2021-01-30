ПФР напомнил о сроках подачи заявлений на выплату в 5000 рублей на детей до 8 лет

| 30 янв 2021 | 15:56

ПФР напомнил о граничном сроке подачи заявлений для получения детских 5000 рублей. Пресс-служба ведомства опубликовала информацию на сайте фонда.



Прием заявлений на социальную выплату ведется до 31 марта 2021 года, говорится в сообщении ПФР. Подать их можно лично через клиентский отдел ведомства или дистанционно через «Госуслуги». Пособие выплачивается единовременно в размере 5000 рублей – на основании декабрьского указа Владимира Путина.







Пенсионный фонд перечислил категории получателей: родители (усыновители) или опекуны детей до 7 лет включительно. Государство выплачивает по 5 тысяч на каждого ребенка. Соответственно, если в семье воспитываются двое или трое детей указанного возраста, то родители получат 10 или 15 тысяч, соответственно.



Данные о семьях, получавших ежемесячные или разовые детские выплаты в 2020 году, Пенсионный фонд внес автоматически. Те россияне, у которых дети родились после 01.06.20 года, а также те, кто не получал «путинских выплат», подают заявление самостоятельно.

Указ президента и выплаты распространяются и на детей, рожденных 18.12.20 (дата подписания указа). В этом случае родители подают заявление самостоятельно, прилагая данные о рождении и банковские реквизиты для зачисления выплаты.





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Фото: newsbash.ru