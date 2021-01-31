| 31 янв 2021 | 20:29

Получив статус пенсионера, гражданин еще с советских времен пользовался определенными льготами. По сей день эта традиция сохраняется, правда набор льгот изменился: теперь часть их получают все пенсионеры, т. к. они предусмотрены на федеральном уровне, а часть — только те, кто проживают в конкретном регионе, т.к. эти льготы зависят от возможностей регионального бюджета.







Разберем, от каких платежей освобождаются пенсионеры в 2021 году.



1. Налог на землю и недвижимость

Если пенсионер владеет квартирой, домом, гаражом, земельным участком площадью до 600 кв. метров, то он не должен платить ежегодный налог на это имущество (ст. 402 НК РФ).



Налог начисляется только, если у пенсионера есть второй объект из перечисленных (например, две квартиры) или его участок превышает 600 кв. метров.



Льгота распространяется на всех получателей пенсий (и по старости, и по инвалидности, и по потере кормильца, и за выслугу лет).



2. Транспортный налог

На федеральном уровне от налога освобождены владельцы автомобилей, оборудованных для передвижения инвалидов, а также полученных от органов соцзащиты, мощностью до 100 л.с. (ст. 358 НК РФ).



Регионы могут добавлять свои льготы. Так, в Москве на 100% освобождаются от транспортного налога инвалиды 1-2 группы, если мощность автомобиля не превышает 200 л.с.

Санкт-Петербурге не платят налог пенсионеры, у которых автомобиль отечественного производства мощностью до 150 л.с.



Узнать льготы в своем регионе можно на сайте ФНС в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».



3. Плата за проезд

На федеральном уровне бесплатный проезд в поездах дальнего следования к месту лечения и обратно предусмотрен для всех инвалидов, а также для граждан, сопровождающих инвалида 1-2 группы.



Неработающим пенсионерам, которые живут на Крайнем Севере и приравненных районах, раз в два года компенсируют плату за проезд к месту отдыха и обратно (ПП РФ от 11.12.2014 №1351).



С этого года компенсация распространяется и на зарубежный отдых (правда, оплачивают только проезд по территории РФ). В регионах есть льготы по оплате проезда на общественном транспорте.



Но где-то пенсионеры полностью освобождены от платы за проезд (например, в Москве, Московской области), а где-то им продают льготные проездные или перечисляют определенную сумму в месяц на проезд.



4. Плата за лекарства и медицинские услуги

Пенсионеры имеют право на бесплатную диспансеризацию, а также лечение по полису ОМС.

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Регионы могут предоставлять пенсионерам расширенные льготы в виде бесплатного протезирования зубов, санаторно-курортного лечения и обеспечения лекарствами.Но в силу федерального предписания они обязаны предоставлять бесплатные лекарства для лечения бронхиальной астмы, онкозаболеваний, инфаркта и т. д. (ПП РФ от 30.07.1994 г. № 890).На федеральном уровне для пенсионеров с низкими доходами предусмотрены субсидии по оплате ЖКУ. В этом году беззаявительный порядок продления субсидий действует до 1 апреля (ПП РФ от 31.12.2020 № 2391).Неработающие пенсионеры старше 70 лет, собственники квартир в многоэтажках, освобождаются от взносов на капремонт на 50% от норматива, если они живут одни или с пенсионерами, а старше 80 лет — на 100% от норматива.В некоторых регионах пенсионерам предоставляют льготы по оплате вывоза ТКО (например, в Москве и Московской области).Пенсионеры освобождены от уплаты пошлины за нотариальное удостоверение доверенности на получение пенсии или пособия.













А также пошлина на любые нотариальные действия снижается на 50% для инвалидов 1-2 группы (ст. 333.38 НК РФ).



Правда, об освобождении от платы самому нотариусу (за его услуги) ничего не сказано — так что в большинстве случаев получить нотариальный документ совсем бесплатно так и не удается.





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