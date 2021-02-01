В Башкирии для семей с детьми-инвалидами упростят оформление земельных участков

| 01 фев 2021 | 10:57

Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии в первом чтении приняли закон об упрощении оформления документов на получение земельных участков семей с детьми-инвалидами. Народные избранник намерены делегировать сбор необходимых справок компетентным органам.







«Для получения участка родители должны самостоятельно собирать и предоставлять документы об инвалидности. Понятно, что это требует времени, сил и средств. Требовать этого от людей, у которых ребенок-инвалид, нуждающийся в постоянном внимании и уходе, как минимум некорректно. Из-за бюрократических сложностей граждане испытывают в итоге сложности с получением участков», — считает председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Спикер башкирского парламента отметил, что органам, которые выдают землю, в рамках межведомственного взаимодействия, будет быстрее и проще собрать пакет документов, что ускорит оформление и выдачу участков.





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