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В Башкирии для семей с детьми-инвалидами упростят оформление земельных участков

В Башкирии для семей с детьми-инвалидами упростят оформление земельных участков

| 01 фев 2021 | 10:57

Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии в первом чтении приняли закон об упрощении оформления документов на получение земельных участков семей с детьми-инвалидами. Народные избранник намерены делегировать сбор необходимых справок компетентным органам.

«Для получения участка родители должны самостоятельно собирать и предоставлять документы об инвалидности. Понятно, что это требует времени, сил и средств. Требовать этого от людей, у которых ребенок-инвалид, нуждающийся в постоянном внимании и уходе, как минимум некорректно. Из-за бюрократических сложностей граждане испытывают в итоге сложности с получением участков», — считает председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.


Спикер башкирского парламента отметил, что органам, которые выдают землю, в рамках межведомственного взаимодействия, будет быстрее и проще собрать пакет документов, что ускорит оформление и выдачу участков.

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Источник: www.bashinform.ru

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