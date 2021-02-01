Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В России увеличили соцвыплаты федеральным льготникам

В России увеличили соцвыплаты федеральным льготникам

В России увеличили соцвыплаты федеральным льготникам

| 01 фев 2021 | 14:09

С 1 февраля в России на 4,9% выросли ежемесячные социальные выплаты федеральным льготникам.

Речь идет об инвалидах и участниках Великой Отечественной войны, ветеранах боевых действий, жителя блокадного Ленинграда, членах семьи, погибших инвалидов войны, бывших несовершеннолетних узниках фашистских концлагерей, инвалидах I, II, III группы и детях-инвалидах, а также гражданах, подвергшихся радиационному воздействию.

Кроме того, на 4,9% увеличен входящий в состав ежемесячной денежной выплаты набор социальных услуг в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента выросла до 1211,66 рублей в месяц. Предоставление лекарств, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов оценивается в 933,25 рублей. Предоставление путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний составляет 144,37 рублей в месяц. Льготы также распространяются на бесплатный проезд на пригородном железнодорожной транспорте или на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно — 134,04 рублея.

Читайте также:

От каких платежей освобождаются пенсионеры в 2021 году
В настоящее время управления Пенсионного фонда произвели перерасчет ежемесячных денежных выплат 302 тысячам жителей Башкирии.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: