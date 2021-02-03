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В Туймазах завершается строительство мусоросортировочного завода

В Туймазах завершается строительство мусоросортировочного завода

Туймазинский район | 03 фев 2021 | 09:24

В Туймазах завершается строительство нового мусоросортировочного комплекса на полигоне твердых коммунальных отходов, который рассчитан на ежегодную обработку 100 тысяч тонн отходов. Общий объем вложенных в строительство и оснащение комплекса средств составляет около 140 млн рублей.

- Сегодня ведётся подготовка к монтажу сортировочного оборудования, - рассказал региональный оператор в зоне №4 Ильнур Шакиров. - В ближайшее время будут установлены роторный и магнитный сепараторы, автоматический канальный пресс, ленточные, реверсивные, подающие и сортировочные транспортёры, а также система управления комплексом. Запуск комплекса позволит уменьшить количество отходов, поступающих на наши полигоны, а также сохранить и улучшить окружающую среду.

Мусоросортировочный комплекс оснащен современными оборудованием: грохотом и шредером. Первый аппарат просеивает всю органику, извлекая из мусора перерабатываемые ресурсы, второй измельчает крупногабаритные отходы.

Напомним, в Башкирии только в прошлом году построено пять мусоросортировочных комплексов в Уфимском, Иглинском, Кушнаренковском и Аургазинском районах. Комплексы построены за счет внебюджетных средств.

По словам министра природопользования и экологии РБ Урала Искандарова, окончательно сформировать современную инфраструктуру в сфере ТКО еще предстоит. Необходимо развивать систему экологического мониторинга, совершить переход промышленных предприятий на наилучшие доступные технологии, а также до 2024 года по всей Башкирии запустить систему раздельного сбора отходов.

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Источник: www.sobkor02.ru

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