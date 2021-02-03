В Дюртюлинском районе ведется реконструкция моста через реку Ангасяк

Дюртюлинский район | 03 фев 2021 | 18:23

В Дюртюлинском районе продолжается реконструкция моста через реку Ангасяк на 27-м километре дороги Дюртюли-Нефтекамск, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ.







Работы здесь в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начались еще в ноябре 2020 года. А перед этим старый аварийный мост полностью демонтировали и обустроили строительные площадки. Также было поставлено новое освещение.

В настоящее время подрядчики начали уже забивать сваи на промежуточных и береговых опорах. Ввод нового железобетонного моста запланирован в ноябре 2021 года. Его длина составит 50,2 метра, ширина проезжей части – 7,5 метров, ширина пешеходных тротуаров – по одному метру с обеих сторон. Также здесь будут установлены новые перильные и барьерные ограждения.

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Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан