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В Альшеевском районе местный фермер выиграл грант в почти 2 млн рублей

В Альшеевском районе местный фермер выиграл грант в почти 2 млн рублей

Альшеевский район | 07 фев 2021 | 09:58

В Альшеевском районе Башкирии местный фермер Нафис Насхутдинов начал основательно заниматься растениеводством. И сегодня он уже планирует расширить посевные площади хозяйства под пшеницу, ячмень и другие культуры.

А началось с того, что молодой предприниматель около трех-четырех лет сеял кормовые культуры на 15 гектарах паевых земель, принадлежащих ему и родственникам. Теперь фермер, арендовав еще 88 гектаров земли, решил принять участие в конкурсе на грант «Агростартап», объявленном минсельхозом РБ.

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В итоге альшеевский фермер успешно защитил свой проект в области растениеводства и выиграл средства на сумму 1 миллион 980 тысяч рублей. Сразу после получения гранта он приобрёл сельскохозяйственную технику – трактор МТЗ-82, пресс-подборщик и другой необходимый в хозяйстве инвентарь.

Сегодня Нафис Насхутдинов активно готовится к весеннему севу, но на этом развитие своего бизнес-проекта останавливать не будет. В ближайших планах фермера – расширение посевных площадей под пшеницу, ячмень и другие культуры.


Всего в 2020 году 68 начинающих сельских предпринимателей получили гранты «Агростартап» на общую сумму 211,5 миллионов рублей.

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Источник: www.sobkor02.ru

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