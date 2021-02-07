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В Башкирии на ремонт подъездов в 2021 году выделят более 222 млн рублей

В Башкирии на ремонт подъездов в 2021 году выделят более 222 млн рублей

| 07 фев 2021 | 18:26

В Башкирии на комплексный ремонт подъездов из регионального бюджета было выделено более 222 миллионов рублей. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в своих социальных сетях.

По словам Радия Хабирова, в этом году планируется отремонтировать 306 подъездов в 112 домах. В Уфе ремонт будет произведен в 95 домах, а именно в 260 подъездах. Собственники жилья на проведенных собраниях утвердили проекты ремонтов.

— В столице в 31 подъезде уже приступили к подготовке строительно-монтажных работ. Всего с начала реализации программы по комплексному ремонту подъездов за два года отремонтировали 6181 подъезд в 2069 домах, — отметил Хабиров.

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Источник: mkset.ru

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