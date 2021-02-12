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В Башкортостане установлен новый размер прожиточного минимума

В Башкортостане установлен новый размер прожиточного минимума

| 12 фев 2021 | 12:11

С 1 января 2021 года величина прожиточного минимума на душу населения в Башкирии установлена в размере 10015 рублей. Соответствующее постановление правительства опубликовано 12 февраля на Официальном интернет-портале правовой информации региона.

Согласно документу, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет сейчас 10641 рубль, пенсионеров — 9605 рублей, детей — 10077 рублей.

«Настоящее постановление действует до 31 декабря 2021 года», — отмечается в документе.По предварительной оценке Баштстата на 1 января этого года, в республике проживают более 4,016 млн человек.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на ремонт подъездов в 2021 году выделят более 222 млн рублей.

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Источник: www.bashinform.ru

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