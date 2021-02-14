Власти Башкортостана планируют купить 2 вертолета

Уфа | 14 фев 2021 | 10:17

Республика планирует купить два вертолета у Кумертауского авиационного производственного предприятия, сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на своей странице в Facebook по итогам рабочей поездки в город.







По его словам, один вертолет планируется использовать для тушения пожаров, второй – для нужд санитарной авиации, доставки пациентов из труднодоступных мест в больницы.



Напомним, пока больных в республиканскую больницу имени Куватова транспортируют на арендованном вертолете. Сообщалось, что в 2021 году за услуги подрядчика будет заплачено 50 млн руб.



Ранее сообщалось о том, что в Башкортостане установлен новый размер прожиточного минимума.





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Фото: pixabay