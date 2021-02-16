"Башавтотранс" повысит стоимость проезда в общественном транспорте

| 16 фев 2021 | 10:08

С 1 марта в городах Башкирии вырастет стоимость проезда в автобусах "Башавтотранса". Об этом сообщает пресс-служба компании.



Так, в Уфе цена билета за наличный расчёт и по банковской карте составит 29 рублей (экспрессный режим - 35 рублей), по единой транспортной карте "Алга" стоимость вырастет до 23 рублей (экспрессный режим - 28 рублей). Также в столице продолжит действовать тариф «счастливый час», который позволит совершать бесплатные пересадки в течение часа.







В городах республике цены на проезд изменятся следующим образом:



в Бирске по маршрутам №1, 2, 7а, 9а, 9б:

- при оплате наличными средствами и банковскими картами - 25 рублей;

- при оплате единой картой «Алга» - 20 рублей;



в Нефтекамске по маршрутам №1, 1в, 5, 5т, 7, 8, 9, 10:

- при оплате наличными средствами и банковскими картами - 26 рублей;

- при оплате картой «Алга» - 19 рублей;

в Стерлитамаке по маршрутам №7, 15, 17, 31, 32, 33, 35, 36, 12к, 34:

- при оплате наличными средствами и банковскими картами - 27 рублей;

- при оплате картой «Алга» - 20 рублей;



в Салавате по маршрутам №1, 3, 7:

- при оплате наличными средствами и банковскими картами - 27 рублей;

- при оплате картой "Алга" - 20 рублей;



в Учалах по маршрутам №1,3,4,8,12:

- при оплате наличными средствами и банковскими картами - 27 рублей;

- при оплате картой «Алга» - 22 рубля;



в селе Караидель по маршруту №100:

- при оплате наличными средствами и банковскими картами - 29 рублей;

- при оплате картой «Алга» - 24 рубля;









в селе Аскино по маршруту №132:

- при оплате наличными средствами и банковскими картами - 29 рублей;

- при оплате картой «Алга» - 24 рубля.





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