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ФНС сообщила об отмене справки 2-НДФЛ

ФНС сообщила об отмене справки 2-НДФЛ

| 16 фев 2021 | 14:55

С 2021 года отменятся справка о сведениях о доходах и суммах налога физического лица по форме 2-НДФЛ. Об этом сообщили в федеральной налоговой службе. Теперь данные будут входить в расчет по форме 6-НДФЛ. соответствующий приказ был утвержден в октябре 2020 года.

Отметим, что новые правила касаются лишь данных 2021 года. При предоставлении расчета по форме 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ за прошлый год предоставляются в привычном виде до 1 марта 2021 года.

Форма справки о доходах, которая выдается работнику, остается без изменений.

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Источник: mkset.ru
Фото: pixabay

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