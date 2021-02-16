ФНС сообщила об отмене справки 2-НДФЛ

| 16 фев 2021 | 14:55

С 2021 года отменятся справка о сведениях о доходах и суммах налога физического лица по форме 2-НДФЛ. Об этом сообщили в федеральной налоговой службе. Теперь данные будут входить в расчет по форме 6-НДФЛ. соответствующий приказ был утвержден в октябре 2020 года.



Отметим, что новые правила касаются лишь данных 2021 года. При предоставлении расчета по форме 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ за прошлый год предоставляются в привычном виде до 1 марта 2021 года.



Форма справки о доходах, которая выдается работнику, остается без изменений.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: pixabay