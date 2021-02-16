Владимир Путин предложил снизить ставку по ипотеке для семей с детьми
| 16 фев 2021 | 15:14
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству придумать, как снизить ипотечные ставки для семей с детьми. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021—2024 годах, рассмотрев возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», — распорядился Путин. Правительство и Банк России должны сделать это до 31 марта.
Ранее Центробанк заявил, что льготную ипотеку нужно отменить. Однако позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила оставить ее в некоторых регионах России, напоминает телеканал 360. В Кремле ранее подчеркивали, что такая позиция Банка России известна властям, пишет RT.
Ранее сообщалось, что в Башкирии депутаты установят штрафы за продажу энергетиков детям.