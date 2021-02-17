Башкирии из федерального бюджета выделили 237 млн рублей на развитие сел
Уфа | 17 фев 2021 | 12:36
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о софинансировании программы комплексного развития сел. Об этом в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.
Республика получила 237 миллионов рублей из резервного фонда российского правительства. Кроме того, руководитель региона отметил, что власти надеются получить такую же поддержку и в 2022 году. По словам Радия Хабирова, 144,8 миллионов рублей уйдут в село Раевское Альшеевского района. Из них 138,3 миллиона рублей направят на строительство школы, в 6,5 миллионов рублей обойдется водопровод. Еще 92,3 миллиона рублей уйдут на водоснабжение Зилаира.
Ранее руководитель региона Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях призвал жителей республики покупать только башкирские продукты. По его словам, он намерен поддерживать потребительский патриотизм, даже если на него напишут жалобу.