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Башкирии из федерального бюджета выделили 237 млн рублей на развитие сел

Башкирии из федерального бюджета выделили 237 млн рублей на развитие сел

Уфа | 17 фев 2021 | 12:36

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о софинансировании программы комплексного развития сел. Об этом в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Республика получила 237 миллионов рублей из резервного фонда российского правительства. Кроме того, руководитель региона отметил, что власти надеются получить такую же поддержку и в 2022 году. По словам Радия Хабирова, 144,8 миллионов рублей уйдут в село Раевское Альшеевского района. Из них 138,3 миллиона рублей направят на строительство школы, в 6,5 миллионов рублей обойдется водопровод. Еще 92,3 миллиона рублей уйдут на водоснабжение Зилаира.

— Вместе с нами субсидию получил еще 21 регион. В общей сложности нам досталось 10% от всего бюджета, выделенного на поддержку сельских территорий. Качество жизни на селе в итоге не должно отличаться от городского, а преимущества в виде хорошей экологии, отсутствия пробок на дорогах, поддержки молодых специалистов на селе неоспоримы, — заключил Радий Хабиров.

Ранее руководитель региона Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях призвал жителей республики покупать только башкирские продукты. По его словам, он намерен поддерживать потребительский патриотизм, даже если на него напишут жалобу.

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Источник: proural.info

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