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Путин одобрил предложение Миронова о доплатах пенсионерам

Путин одобрил предложение Миронова о доплатах пенсионерам

| 17 фев 2021 | 17:29

Россиянам, работавшим в сельской местности, должны начислять доплату к пенсии и после переезда из села. С таким предложением во время общения с президентом России Владимиром Путиным выступил глава фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронов. Путин поддержал идею.

«Тем, кто проработал в сельской местности более 30 лет, положена надбавка к пенсии в 25% от страховой части, но только при условии, что пенсионер проживает в сельской местности. А некоторых дети забирают в города, тогда этой надбавки люди лишаются», — цитирует обращение Миронова к Путину пресс-служба СР.

Путин согласился с Мироновым, пообещав изучить тему. «Это надо точно посмотреть. При чем здесь, живет человек на селе или не живет. Главное, что он отработал определенное время. Обязательно посмотрим», — приводит ответ Путина партийная пресс-служба.

Путин проводил 17 февраля встречу с лидерами фракций Госдумы. На ней глава государства обсуждал с депутатами основные вопросы актуальной российской повестки. В частности, Путин пообещал подумать над возможностью расширить использование маткапитала.

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Источник: ura.news

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