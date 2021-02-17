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В "Башавтотрансе" прокомментировали повышение с 1 марта платы за проезд

В "Башавтотрансе" прокомментировали повышение с 1 марта платы за проезд

Уфа | 17 фев 2021 | 19:13

Башавтотранс объяснил повышение цен на проезд в общественном транспорте. Напомним, новые тарифы начнут действовать с 1 марта.

Проезд за наличный расчет и по банковской карте составит 29 рублей; по транспортной карте «АЛГА» – 23 рубля. Госперевозчик пояснил, что цены не менялись с 2016-го года, а стоимость энергоресурсов и ГСМ значительно возросли.

- Стоимость единого социального проездного билета для льготников останется прежней — 600 рублей, — заявили на предприятии.

Напомним, транспортная карта «АЛГА» дает уфимцам возможность воспользоваться «счастливым часом» — на данный момент такой опцией воспользовались уже 2,2 млн пассажиров. Всего же пользователи транспортных карт «Алга» сэкономили на проезде 48 млн рублей.

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Источник: gtrk.tv

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