В Башкирии планируют освободить фермеров от уплаты единого сельхозналога на три года

| 18 фев 2021 | 10:27

В Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан поступил разработанный группой депутатов законопроект «Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога на территории Республики Башкортостан».







— Данным проектом закона предлагается освободить всех сельхозпроизводителей, которые применяют специальный налоговый режим и платят единый сельскохозяйственный налог, от уплаты этого налога на период до 1 января 2024 года, — сообщил Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – В соответствии с федеральным законом субъекты Российской Федерации имеют возможность устанавливать дифференцированные налоговые ставки по единому сельскохозяйственному налогу в пределах от 0 % до 6 %. Законопроектом предлагается установить на трехлетний период единую для всех плательщиков ставку – 0 %.



По словам спикера парламента, потери бюджета в связи с уменьшением налоговой нагрузки будут компенсированы в среднесрочной перспективе за счет экономической активности бизнеса.

– В результате обнуления единого сельхозналога консолидированный бюджет республики недополучит за три года порядка 300 млн рублей, – сказал Константин Толкачев. – Но эти потери будут компенсированы. Сельхозпроизводители смогут направить освободившиеся средства на пополнение оборотных средств, покупку техники, модернизацию ферм или решение других первоочередных задач. В конечном итоге мера налогового стимулирования приведет к росту объемов сельхозпроизводства и созданию новых рабочих мест. Планируем завершить работу над законопроектом в период весенней сессии.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram