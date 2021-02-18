Высшая школа экономики: большинство россиян готовы платить дополнительные налоги

| 18 фев 2021 | 12:02

Больше половины граждан России готовы отдавать больше налогов ради улучшения некоторых сфер жизни. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Национальным исследовательским университетом Высшей школой экономики (ВШЭ).







В опросе ВШЭ поучаствовали 6 тысяч человек из 59 субъектов РФ. Возраст респондентов — от 15 до 72 лет. «60% россиян согласны платить дополнительные налоги и сборы, которые будут идти на конкретные программы под контролем общественности», — приводит итоговые данные ТАСС. В первую очередь граждане готовы тратиться на улучшение медицинского обслуживания и образование своих детей. На эти же сферы россияне согласны потратить и свои дополнительные доходы.

На первый план по приоритетам, кроме медицины и образования, вышли также экология, пенсии и соцподдержка. Россияне считают, что в эти области властям стоит направить больше денег. Отмечается, что в здравоохранении граждане хотели бы усилить профилактику заболеваний и увеличить численность профессиональных врачей. В рамках образования россияне хотят потратиться на ремонт детсадов и школ, их оснащение и повышение зарплат учителям.

Читайте также: Путин одобрил предложение Миронова о доплатах пенсионерам

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: newsbash.ru

Ранее власти предложили начать облагать налогом цифровые валюты. Проект уже приняли в первом чтении, пишет агентство Nation news. Также предлагается увеличить подоходный налог для тех, у кого большие зарплаты, пишет телеканал 360. Кроме того, Совфед рекомендует правительству увеличить налоговый вычет за образование.