Покупки россиян по картам будут отображаться в личных кабинетах на сайте ФНС

| 18 фев 2021 | 13:45

Федеральная налоговая служба РФ объединит «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс. Соответствующий законопроект уже одобрил Совет Федерации, сообщает «Российская газета».







Таким образом, граждане увидят все свои покупки по банковским картам в личных кабинетах.



Глава налогового ведомства Даниил Егоров объяснил, для чего это необходимо. У налогоплательщиков появится возможность получать вычеты в упрощенном порядке. Сроки возврата денег будут сокращены до полутора месяцев.





Новая технология тестируется и для вычетов на лекарства. Планируется объединить ЛК (Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС ) с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки.

Однако пользователи соцсетей восприняли новость без воодушевления. Они высказались об ужесточении налогового контроля в России.





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Фото: newsbash.ru