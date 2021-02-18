Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Покупки россиян по картам будут отображаться в личных кабинетах на сайте ФНС

Покупки россиян по картам будут отображаться в личных кабинетах на сайте ФНС

Покупки россиян по картам будут отображаться в личных кабинетах на сайте ФНС

| 18 фев 2021 | 13:45

Федеральная налоговая служба РФ объединит «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс. Соответствующий законопроект уже одобрил Совет Федерации, сообщает «Российская газета».

Таким образом, граждане увидят все свои покупки по банковским картам в личных кабинетах.

Глава налогового ведомства Даниил Егоров объяснил, для чего это необходимо. У налогоплательщиков появится возможность получать вычеты в упрощенном порядке. Сроки возврата денег будут сокращены до полутора месяцев.


Новая технология тестируется и для вычетов на лекарства. Планируется объединить ЛК (Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС ) с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки.

Однако пользователи соцсетей восприняли новость без воодушевления. Они высказались об ужесточении налогового контроля в России.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Фото: newsbash.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: