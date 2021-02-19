Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Минфин РФ предлагает ввести в России новый налог

Минфин РФ предлагает ввести в России новый налог

Минфин РФ предлагает ввести в России новый налог

| 19 фев 2021 | 09:03

Минфин РФ готовит законопроект, предполагающий введение в стране нового налога. Инициатива ведомства коснется граждан, занимающихся старательской деятельностью.

«В России может появиться налог на старательскую деятельность», — сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники в Минфине. Ведомство уже готовит соответствующий законопроект, предусматривающий введение новой категории налогоплательщиков и легализацию деятельности старателей.

По информации издания, законопроект вносит изменения во вторую часть Налогового кодекса РФ. Согласно документу, старатели лишатся статуса самозанятых граждан.

По мнению министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекунова, слова которого приводят «Известия», инициатива Минфина позволит легализовать старательскую деятельность на непромышленных месторождениях металла с запасами от одного до 30 килограммов. Кроме того, новация позволит создать новые рабочие места на арктических территориях.

Оформить статус старателя можно будет на специально созданной для этого цифровой площадке. Кроме того, сервис предложит выбрать месторождения для добычи на интерактивной карте.

Ожидается, что законопроект Минфина будет представлен властям в сентябре этого года. Внесение документа в Госдуму запланировано на ноябрь.


Читайте также:

Высшая школа экономики: большинство россиян готовы платить дополнительные налоги
Ранее за введение нового налога для россиян выступила председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая, сообщает «Национальная служба новостей». Она предложила обязать бездетных россиян перечислять в казну государства денежные средства. По мнению Буцкой, новый налог позволит стране выбраться из демографической ямы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news
Фото: newsbash.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: