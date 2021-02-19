Стало известно, кому повысят пенсии с 1 апреля

С 1 апреля будут проиндексированы выплаты россиян, получающих социальную пенсию. Об этом заявила зампред комитета Совфеда по вопросам соцполитики Елена Бибикова.
«Таким россиянам, согласно закону, полагается увеличение пенсионной выплаты на 2,6%», — цитирует сенатора «Экономика Сегодня».
Уточняется, что размер индексации аналогичен росту прожиточного минимума за прошлый год. Получателями социальной пенсии являются граждане, которые не имеют права на получение страховой выплаты из-за нехватки стажа или отсутствия необходимого количества пенсионных коэффициентов.