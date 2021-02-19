Стало известно, кому повысят пенсии с 1 апреля

| 19 фев 2021 | 09:12

С 1 апреля будут проиндексированы выплаты россиян, получающих социальную пенсию. Об этом заявила зампред комитета Совфеда по вопросам соцполитики Елена Бибикова.



«Таким россиянам, согласно закону, полагается увеличение пенсионной выплаты на 2,6%», — цитирует сенатора «Экономика Сегодня».









Уточняется, что размер индексации аналогичен росту прожиточного минимума за прошлый год. Получателями социальной пенсии являются граждане, которые не имеют права на получение страховой выплаты из-за нехватки стажа или отсутствия необходимого количества пенсионных коэффициентов.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России продлил автоматические выплаты пенсий инвалидам. По временному упрощенному порядку все необходимые документы поступают из органов Медико-социальной экспертизы в ПФР с ФГИС Федеральный реестр инвалидов.





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Фото: newsbash.ru