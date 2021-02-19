Мэр Уфы сообщил о падении производства продукции на 200 млрд рублей
Уфа | 19 фев 2021 | 16:24
В 2020 году промышленные предприятия Уфы отгрузили на 200 миллиардов рублей меньше продукции, чем в позапрошлом. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщил мэр города Сергей Греков. Он отметил, что снижение этого показателя связано с пандемией коронавируса, которая сильно «уронила» потребительский спрос.
— Сегодня промышленный сектор Уфы — это 122 крупных и средних предприятия, а также более четырех тысяч производителей малого бизнеса, — сказал он. — По итогам 2020 года объем отгруженной продукции промышленных предприятий Уфы составил 785 миллиардов рублей.
Другой серьезной проблемой градоначальник назвал безработицу, показатели которой по-прежнему высоки. Напомним, в республике за 2020-й они выросли в шесть раз — с начала года пособие по безработице получили более 206 тысяч жителей Башкирии. В Уфе этот показатель и того больше.
Несмотря на все сложности, по словам мэра Уфы, в город за 9 месяцев 2020 года поступило больше инвестиций, чем за весь предыдущий.
Ранее на эту тему высказывался и уфимский политолог Дмитрий Михайличенко. Он также отметил рост инвестиций и отнес этот момент к заслугам «людей с федеральным бэкграундом» в рядах политических лидеров региона.