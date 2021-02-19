Мэр Уфы сообщил о падении производства продукции на 200 млрд рублей

Уфа | 19 фев 2021 | 16:24

В 2020 году промышленные предприятия Уфы отгрузили на 200 миллиардов рублей меньше продукции, чем в позапрошлом. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщил мэр города Сергей Греков. Он отметил, что снижение этого показателя связано с пандемией коронавируса, которая сильно «уронила» потребительский спрос.







— Сегодня промышленный сектор Уфы — это 122 крупных и средних предприятия, а также более четырех тысяч производителей малого бизнеса, — сказал он. — По итогам 2020 года объем отгруженной продукции промышленных предприятий Уфы составил 785 миллиардов рублей.



Другой серьезной проблемой градоначальник назвал безработицу, показатели которой по-прежнему высоки. Напомним, в республике за 2020-й они выросли в шесть раз — с начала года пособие по безработице получили более 206 тысяч жителей Башкирии. В Уфе этот показатель и того больше.

— Безработица всё еще остается самой серьезной экономической проблемой, — сказал Греков. — Нам нужно максимально активизироваться для привлечения в город новых инвесторов. Они смогут обеспечить уфимцев стабильной работой.

Несмотря на все сложности, по словам мэра Уфы, в город за 9 месяцев 2020 года поступило больше инвестиций, чем за весь предыдущий.

— Удивительно, но в год пандемии инвестиции только за 9 месяцев составили 70 миллиардов рублей, это на 10 миллиардов больше, чем в 2019-м, — рассказал он. — Высокую активность демонстрируют наши крупные предприятия — на их долю приходится более половины всех инвестиций.









Ранее на эту тему высказывался и уфимский политолог Дмитрий Михайличенко. Он также отметил рост инвестиций и отнес этот момент к заслугам «людей с федеральным бэкграундом» в рядах политических лидеров региона.

— В экономике ключевым была амортизация негативных трендов. Даже несмотря на ковидные реалии, Башкирия получила на 4% роста больше инвестиций, чем в 2019-м, — сказал политолог. — По объемам федеральных трансфертов Башкирия входит в пятерку лучших регионов. Здесь нужно сказать о заслугах Хабирова, Назарова и, что многими недооценивается, ушедшего в отставку Симандуева. Все эти люди — с федеральным бэкграундом, который помог Башкирии получать больше средств, чем в других регионах.

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Фото: администрация Уфы