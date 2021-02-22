В России изменились условия льготной ипотеки

| 22 фев 2021 | 18:51

Теперь больше российских банков смогут выдавать жилищные кредиты по программе льготной ипотеки. Кроме того, отвечать за программу теперь будет не Минфин, а акционерное общество «ДОМ.РФ» (входит в ВЭБ). Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.







«Ещё больше банков смогут выдавать льготные кредиты гражданам. Теперь при перераспределении бюджета заявки на участие в программе смогут подавать новые кредиторы. Функции оператора переданы от Минфина обществу „ДОМ.РФ“», — говорится в сообщении на сайте правительства России.



До этого по льготной ипотеке работали только банки, успевшие подать заявки до выделения денег из бюджета. Дальнейшей перераспределение средств также происходило между изначальным кругом участников. Информация о новых банках, решивших участвовать в программе, и о перераспределении госденег будет публиковаться на сайте «ДОМ.РФ».

Льготная ипотека в РФ появилась в 2018 году. Ее условия дают семьям с детьми возможность взять жилищный займ по ставке не более 6%. Сейчас в правительстве предлагают продлить действие программы вплоть до 2024 года, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, в ЦБ предложили сделать несколько льготных ставок, в зависимости от количества детей.





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