Минтруд РФ предлагает изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

| 23 фев 2021 | 12:13

В списки, дающие право на досрочную пенсию, могут включить периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников. Соответствующий проект постановления разработало Министерство труда и социальной защиты РФ.







«Предлагается включать в списки, дающие право на досрочную пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, являющихся условием выполнения работниками определенных видов деятельности», — пишет «Российская газета» с ссылкой на документ. В эти периоды сотрудники отсутствуют на рабочих местах, однако за ними сохраняется зарплата. Кроме того, работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.

Изменения коснутся тех сотрудников, которым для работы постоянно необходимо проходить курсы повышения квалификации. Сейчас эти периоды обучения не входят в общий стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию.









Напоминаем, что в 2021 году страховые пенсии по старости будут назначаться при соблюдении трех условий: достижение пенсионного возраста, наличие 12 лет страхового (рабочего стажа) и накоплении 21 балла пенсионного коэффициента. Досрочно выходить на пенсию смогут медработники психоневрологических интернатов, детских домов-интернатов для умственно отсталых детей и детей с физическими недостатками.

Как рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, в этому году продолжится постепенное повышение пенсионного возраста. Так, пенсионный возраст повысится до 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин.





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Фото: newsbash.ru