Автоэксперты предлагают пересмотреть налог на роскошные автомобили

| 23 фев 2021 | 14:15

В России следует пересмотреть условия, при которых на автомобиль распространяется налог на роскошь. Об этом заявил глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов. По его мнению, машина должна стоить не менее пяти миллионов рублей, чтобы считаться предметом роскоши. Сейчас же налог распространяется на автомобили, стоимость которых больше трех миллионов рублей.







«Пора увеличивать планку с трех миллионов до четырех-пяти миллионов рублей. Тогда действительно можно будет говорить о том, что этот налог справедлив. Действительно, если посмотрим за последние три года на курс нашей национальной валюты, на стоимость автомобилей, то обнаружим, что все больше и больше машин подпадает [под налог]», — объяснил URA.RU Едрышов. По его словам, если существующая планка останется в силе, то в ближайшие годы пара десятков популярных моделей могут оказаться в перечне попадающих под налог на роскошь.

Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с URA.RU сказал, что ежегодно у рядовых граждан будет все меньше шансов на автомобильном рынке. «Автомобили массового класса остаются. Самые недорогие. Те, которые выходят у нас в 800 тысяч, миллион рублей. Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo седан, Skoda Rapid и Lada Vesta. Вот массовые автомобили. Нам предлагают на этом ездить», — отметил собеседник агентства.

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Фото: newsbash.ru

Весной 2021 года в России обновится перечень машин, которые облагаются налогом на роскошь. Стали известны 12 моделей автомобилей, которые в него попадут. Среди таких впервые оказались машины автопроизводителей Skoda и Hyundai, передает агентство Nation News.