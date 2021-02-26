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В Башкирии озвучили средний размер пенсии

В Башкирии озвучили средний размер пенсии

Уфа | 26 фев 2021 | 12:14

Средний размер пенсии в Башкирии по состоянию на 1 января 2021 года составил 15 256 рублей. Это на 837 рублей больше, чем год назад, сообщили в Башстате.

Численность пенсионеров в республике за это время снизилась с 1,190 млн до 1,175 млн человек.

Подавляющее большинство пенсионеров Башкирии или около 1,077 млн человек получают страховые пенсии. Ее средний размер в регионе равен сейчас 15 714 рублям. Это на 866 рублей больше, чем в начале прошлого года.

Традиционно, тех, кто получает пенсии по государственному пенсионному обеспечению, намного меньше — более 98 тысяч человек. В среднем они получают 10 242 рубля, констатировали статистики республики.

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Источник: www.bashinform.ru

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