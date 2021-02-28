В России с 1 марта меняются правила выдачи "путинских" пособий на детей

| 28 фев 2021 | 21:54

С 1 марта беззаявительный порядок продления «путинских» выплат на детей до трех лет перестает действовать. Для продления выплат необходимо написать заявление.



Президент России Владимир Путин из-за пандемии ввел порядок автоматического продления выплат. Согласно Федеральному закону №104-ФЗ он действовал с 1 апреля 2020 года до 1 марта 2021.







Теперь, когда он закончился, семьям с детьми нужно обратиться в уполномоченный орган. На первого ребенка — это соцзащита, а на второго — Пенсионный фонд. Также в обоих случаях можно обратиться в МФЦ. Вместе с заявлением нужно принести весь пакет документов, чтобы продлить выплаты еще на один год.

Ранее в России также изменились выплаты детям от трех до семи лет. С января 2021 года он вырос, пишет телеканал 360. Их можно получить, подав электронное заявление либо обратившись в МФЦ или органы социальной защиты.





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Фото: newsbash.ru