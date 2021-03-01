В России изменяются правила выплаты материнского капитала

| 01 мар 2021 | 21:46

Порядок продления ежемесячной выплаты из материнского капитала перестает действовать со 2 марта. Об этом заявили в Пенсионном фонде РФ.



«Все выплаты семьям, срок предоставления которых истек с апреля прошлого года по сегодняшний день, автоматически продлевались Пенсионным фондом России без заявления от родителей и без подтверждения доходов семьи. С завтрашнего дня выплаты снова начнут продлеваться по заявлению», — поясняется на сайте ПФР.









Заявление можно подать электронно: через личный кабинет на портале фонда или госуслуг. Также можно обратиться лично в клиентскую службу ПФР или МФЦ.



Также семье не придется подтверждать свои доходы. «Представить доходы понадобится только в том случае, если один из родителей является военным, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства, а также если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения», — уточнили в фонде.

Придется подавать заявление и для продления «путинских» выплат на детей до трех лет. Беззаявительный порядок вводился из-за пандемии коронавируса, пишет телеканал 360. Эту льготу нужно будет продлять каждый год, уточняет агентство Nation News.





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Фото: newsbash.ru