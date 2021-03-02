В Давлеканово организовали массовое производство сыров

Давлекановский район | 02 мар 2021 | 09:27

В деревне Чапаево Давлекановского района появилось производство сыров. Сельский кооператив выиграл грант на развитие бизнеса в размере трех миллионов рублей. Все средства пошли на покупку оборудования для производства сыра.







Сегодня сельчане выпускают 200 килограммов сыра в месяц - маринованный греческий в баночках, сыр для жарки Халуми, классический итальянский сыр Качотта, швейцарский сыр Белпер Кнолле. Здесь работают две сыроварни и камера для созревания сыра. Молочный продукт изготавливают в кооперативе три раза в неделю. В перспективе планируется выпускать его ежедневно.

Две сыроварни позволяют предприятию готовить два вида сыра одновременно. За сутки сыроварня может отработать «две смены». Сразу после готовности сыр вакуумируют, если того требует рецепт. Срок хранения таких сыров 21 день, полутвердых – месяц. Пока ремесленный продукт поступает только на прилавки Уфы, но в планах сельчан освоить и другие регионы.





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