Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В Давлеканово организовали массовое производство сыров

В Давлеканово организовали массовое производство сыров

В Давлеканово организовали массовое производство сыров

Давлекановский район | 02 мар 2021 | 09:27

В деревне Чапаево Давлекановского района появилось производство сыров. Сельский кооператив выиграл грант на развитие бизнеса в размере трех миллионов рублей. Все средства пошли на покупку оборудования для производства сыра.

Сегодня сельчане выпускают 200 килограммов сыра в месяц - маринованный греческий в баночках, сыр для жарки Халуми, классический итальянский сыр Качотта, швейцарский сыр Белпер Кнолле. Здесь работают две сыроварни и камера для созревания сыра. Молочный продукт изготавливают в кооперативе три раза в неделю. В перспективе планируется выпускать его ежедневно.

Две сыроварни позволяют предприятию готовить два вида сыра одновременно. За сутки сыроварня может отработать «две смены». Сразу после готовности сыр вакуумируют, если того требует рецепт. Срок хранения таких сыров 21 день, полутвердых – месяц. Пока ремесленный продукт поступает только на прилавки Уфы, но в планах сельчан освоить и другие регионы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: