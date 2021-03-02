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В Башкирии многодетным семьям компенсируют затраты на покупку школьной формы

В Башкирии многодетным семьям компенсируют затраты на покупку школьной формы

Уфа | 02 мар 2021 | 14:48

Премьер Башкирии Андрей Назаров подписал постановление, согласно которому вносятся изменения в предыдущий документ о поддержке многодетных семей.

В документе появляется новое приложение, которое регламентирует предоставление набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам из многодетных семей.
 
Денежная компенсация предоставляется за приобретение школьной формы, либо другого комплекта детской одежды для посещения школы. Состав такого комплекта прописан в отдельном постановлении.

Для получения компенсации необходимы чеки, в которых допускается до двух рубашек (парадной и повседневной). Для девочек — две непрозрачные блузки.

Ранее сообщалось о том, что в России с 1 марта меняются правила выдачи "путинских" пособий на детей. Теперь для продления выплат необходимо написать заявление.

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Источник: news102.ru

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