В России упростили оформление выплат по уходу за пожилыми и инвалидами

| 02 мар 2021 | 22:35

Для граждан, ухаживающих за инвалидами и пожилыми людьми, упростили процедуру оформления компенсационных выплат. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.







«Гражданам, которые ухаживают за инвалидами и пожилыми людьми, станет проще оформить компенсационные выплаты», — сообщает пресс-служба правительства РФ. Согласно распоряжению, теперь при обращении за выплатами людям больше не придется подтверждать, что они не работают и не получают пенсию или пособие по безработице.



Компенсационные выплаты полагаются всем неработающим россиянам, ухаживающим за инвалидами первой группы и гражданами пожилого возраста. При этом деньги могут получить как родственники, так и нанятые сиделки.

Ранее сообщалось о том, что порядок продления ежемесячной выплаты из материнского капитала перестает действовать со 2 марта.





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Фото: newsbash.ru