Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В России упростили оформление выплат по уходу за пожилыми и инвалидами

В России упростили оформление выплат по уходу за пожилыми и инвалидами

В России упростили оформление выплат по уходу за пожилыми и инвалидами

| 02 мар 2021 | 22:35

Для граждан, ухаживающих за инвалидами и пожилыми людьми, упростили процедуру оформления компенсационных выплат. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Гражданам, которые ухаживают за инвалидами и пожилыми людьми, станет проще оформить компенсационные выплаты», — сообщает пресс-служба правительства РФ. Согласно распоряжению, теперь при обращении за выплатами людям больше не придется подтверждать, что они не работают и не получают пенсию или пособие по безработице.

Компенсационные выплаты полагаются всем неработающим россиянам, ухаживающим за инвалидами первой группы и гражданами пожилого возраста. При этом деньги могут получить как родственники, так и нанятые сиделки.

Ранее сообщалось о том, что порядок продления ежемесячной выплаты из материнского капитала перестает действовать со 2 марта.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news
Фото: newsbash.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: