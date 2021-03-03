В Бижбулякском районе для 4 электромобилей установили заправку

Бижбулякский район | 03 мар 2021 | 11:30

В Башкирии найдено самое прогрессивное село. В Бижбуляке установили заправку для электромобилей. Новостью об этом поделился глава Бижбулякского района Артур Зарипов.







По словам жителей, такое решение – это уже не прихоть или попытка пустить пыль в глаза. Появление заправки для экологически чистого транспорта обусловлено веянием времени. Стоит отметить, что в Бижбулякском районе уже 4 электромобиля. Местные жители уверены, что их число со временем заметно возрастет.

Стоит отметить, что о пропаганде эко-транспорта говорили и депутаты Государственного собрания – Курултая РБ. В частности, они предложили внести изменения в закон о платных парковках. Поправка предполагает, что владельцы электромобилей смогут оставлять машины на стоянках бесплатно. По мнению законодателей, это поспособствует тому, что жители Башкирии будут вести более экологичный образ жизни.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: со страницы «Наш дом – Бижбуляк»