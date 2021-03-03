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В Белебеевском районе за 38 млн рублей отремонтируют детскую школу искусств

В Белебеевском районе за 38 млн рублей отремонтируют детскую школу искусств

Белебеевский район | 03 мар 2021 | 16:02

В рамках Национального проекта «Культура» и местного бюджета в Детской школе искусств №2 поселка Приютово Белебеевского района в 2021 году пройдет полный капитальный ремонт здания.

На сумму более 38 млн рублей в здании будут проведены масштабные работы: заменены все стеклопакеты, проведен ремонт фасада, кровли, полов (будет уложен линолеум и плитка), выполнена внутренняя отделка помещений, перепланировка кабинетов, внутренние работы по системам водоснабжения и канализации, ремонт туалетов, ремонт системы внутреннего освещения, системы отопления, установлена система охранного видеонаблюдения. Также в надлежащий вид будет приведена прилегающая к школе территория.


«Детская школа искусств открылась в поселке в1962 году и имеет свою богатую историю. В здании школы, построенном в 1959 году, капитальный ремонт за это время не проводился ни разу. Это будет весомым и значимым событием в жизни Приютовцев, учащихся и их родителей», – отметил директор учреждения.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: afisha7.ru

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