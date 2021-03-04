В Башстате озвучили среднюю зарплату за декабрь 2020 года

Уфа | 04 мар 2021 | 14:05

Специалисты Башстата подсчитали среднемесячную начисленную заработную плату в декабре 2020 года. В последний месяц прошедшего года она составила 50,6 тысяч рублей.







По сравнению с ноябрём зарплата стала больше на 32,2%. Её рост составил 12 тысяч рублей. Это связано с выплатами премии по итогам работы за год, единовременных выплат и вознаграждений.



Средняя зарплата за прошлый год составила 38 706 рублей. При этом аналитики привели интересную статистику, как в течение 2020 года в Башкирии менялся размер средней заработной платы: январь (35 783 рубля), февраль (35 570), март (36 571), апрель (37 123), май (37 889), июнь (40 278), июль (38 271), август (37 854), сентябрь (38 357), октябрь (38 324), ноябрь (38 396), декабрь (50 612).

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