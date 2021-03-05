В Башкортостане отменили автоматическое продление выплат на детей

| 05 мар 2021 | 17:27

Теперь для получения выплат должны обратиться с пакетом документов в филиал республиканского центра соцподдержки населения или МФЦ. Пособия будут продлены с момента обращения.







Назначение пособий на детей до 3 лет производится по заявлению семьи, где первый ребенок родился начиная с 1 января 2018 года. На поддержку могут рассчитывать семьи, размер среднедушевого дохода в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения.



По региональным мерам поддержки семей с детьми действует автопродление на 6 месяцев. Это касается выплат и пособий, срок предоставления которых истекает до 31 мая 2021 года.



Поддержка предоставляется в рамках национального проекта «Демография».

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