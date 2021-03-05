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Минтруда Башкирии сообщило о повышении выплат малоимущим семьям с детьми до 3 лет

Минтруда Башкирии сообщило о повышении выплат малоимущим семьям с детьми до 3 лет

Уфа | 05 мар 2021 | 17:38

Минтруд Башкирии передает, что с 1 апреля 2021 года повысят выплаты семьям с детьми. В ведомстве пояснили, что увеличение размера пособия связано с новым алгоритмом. Коснется оно малоимущих семей с детьми в возрасте до трех лет. 

«Стандартным размером остается 50 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка. Если такое ежемесячное пособие не позволяет обеспечить доходы в размере не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, выплата будет назначена в повышенном размере — до 100 процентов регионального прожиточного минимума на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет», — уточнили в министерстве.

Подать заявление можно будет с 1 апреля, в увеличенном размере пособия придут в том же месяце. Помимо этого, будет сделан перерасчет за первый квартал текущего года для семей, которые уже получают выплаты. 

Тем, кто обратился за выплатой впервые в январе-марте 2021 года, пособие будет назначено в размере 50 процентов от прожиточного минимума для детей. 

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Источник: gorobzor.ru

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