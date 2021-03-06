В Татышлинском районе благоустроят пруд

Татышлинский район | 06 мар 2021 | 21:10

В Башкирии к октябрю текущего года благоустроят водоем в Татышлинском районе. Работы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» стартовали в январе.







В селе Верхние Татышлы на реке Бармыш будет облагорожен пруд. Здесь намерены обустроить проезжую часть, автомобильную стоянку, тротуар, сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ РБ. На данный момент растительный грунт вывезен, доставлена отсыпка для будущих тротуаров и дорог.



А в следующем, 2022 году, благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» планируется обустроить пляжную зону на реке Бармыш.

Пресс-служба Министерства ЖКХ РБ:



- Проект предусматривает обустройство пляжной зоны, причала для катамаранов, детской и спортивной площадок, торговых киосков, беседок, фонтана и пирса для пожарной машины. Для включения в перечень объектов и утверждения дизайн-проекта администрация муниципального района до 5 апреля текущего года проводит онлайн-голосование.

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Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ РБ