Уфа | 07 мар 2021 | 19:51

В Башкирии начнут производить аэротакси. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Назаров на странице в инстаграме сегодня, 7 марта.







— Работают они (аэротакси. — Прим.) по принципу квадрокоптеров, только могут еще перевозить людей, — отметил он.



Производством аэротакси, по информации Назарова, займутся сотрудники компании «Геоскан», которая разрабатывают беспилотные летательные аппараты.

Помимо аэротакси, «Геоскан», как отметил Назаров, начнет в республике выпускать и беспилотные вертолеты.

— Договорились с руководством компании, что они войдут в наш авиационный кластер, который мы сейчас создаем в республике, и организуют на нашей территории производство по выпуску беспилотных вертолетов. Такого пока в Росси нет. Мы будем первыми. Уверен, проект будет успешным. Так как у «Геоскана» для этого есть необходимые компетенции, а у нас — административный ресурс и научно-техническая база, — подытожил он.

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Фото: trappedmagazine.com