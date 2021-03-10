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Путин поручил доложить до 20 апреля о ситуации с зарплатами бюджетников

Путин поручил доложить до 20 апреля о ситуации с зарплатами бюджетников

| 10 мар 2021 | 21:42

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проверить до 20 апреля соответствие зарплат бюджетников целевым показателям «майских указов». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (во всех таких организациях) и определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям», — цитирует документ ТАСС. До 20 апреля президенту РФ Владимиру Путину должны доложить о ситуации с зарплатами бюджетников. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами кабинета министров.

Ранее в Минпросвещения РФ заявили о планах уравнять зарплаты учителей всех организаций конкретного региона. Размер ставки и зарплата будут зависеть от квалификации учителя. Кроме того, педагогам планируется сохранить стимулирующие и компенсационные выплаты.

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Источник: ura.news
Фото: newsbash.ru

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