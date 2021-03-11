Башгидромету не хватает финансирования, чтобы круглосуточно следить за качеством воздуха в городах

Уфа | 11 мар 2021 | 10:16

Постоянный контроль состояния окружающей среды ведется только в пяти городах республики.



Гидрометеорологической службе Башкирии не хватает финансирования, чтобы круглосуточно следить за качеством воздуха в городах. Сообщение об этом появилось на сайте UfaTime.ru со ссылкой на слова начальника башкирского УГМС Вилоры Горохольской.







С 2016 года, согласно постановлению правительства о разделении бюджетов, ведомство не получает денег из республиканского бюджета. Финансирование ведется только за счет федерального центра. На работе Башгидрометцентра такая ситуация сказывается негативно.

Мониторинг качества воздуха ведется только в 5 городах региона: Уфе, Стерлитамаке, Туймазах, Салавате и Благовещенске. При этом в последнем не работает лаборатория. По словам Вилоры Горохольской, сотрудницы вышли на пенсию, а новых специалистов на зарплату на уровне прожиточного минимума найти не удалось. Теперь пробы из Благовещенска возят в лабораторию Уфы.





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Фото: из открытых источников