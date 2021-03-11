В России изменился механизм выплаты на детей от трех до семи лет

| 11 мар 2021 | 10:41

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому выплаты для семей с детьми будут зависеть от доходов и составлять 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.







«В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей», – привели текст указа в ТАСС.



Согласно документу, если размер среднедушевого дохода с учетом выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного минимума не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата составит 100 процентов от него. В ближайшее время в правительстве намерены утвержить правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет для малообеспеченных семей.





«При разработке правил 2021 года будут учтены обращения регионов, общественных организаций и граждан, которые поступили в Минтруд России в прошлом году и в первые месяцы 2021 года. Задача правил - обеспечить максимальную адресность выплаты, предусмотрев комплексную оценку нуждаемости, включающую оценку доходов и имущественной обеспеченности граждан, сохранив простой способ получения выплаты: по одному заявлению, поданному в электронном виде или в МФЦ (органах соцзащиты)», - отметили в Минтруде.

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