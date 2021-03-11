В Уфе буду установлены 5 новых автобусных остановок

Уфа | 11 мар 2021 | 14:12

Мэрия Уфы сообщает, что в городе будут установлены пять новых автобусных остановок. Соответствующее постановление уже подписал Сергей Греков.







Ещё одна остановка будет перемещена. Свою локацию изменит остановка «Башкирское речное пароходство». Её установят по чётной стороне у дома №130 по улице Ленина.



Известны названия новых остановок и их локации:



– «Буринтех»: улица Юбилейная (между опорами №22 и 23 по честной стороне и напротив опоры №23 по нечетной);



– «СНТ Механизатор»: дорога в сторону села Федоровка (в 30 метрах от перекрестка с улицей Доброй надежды);

– «Бульвар первооткрывателей»: улица Глинки (рядом и напротив дома Специалистов №116);



– «Улица Домостроителей»: улица Лучинская (рядом и напротив дома №2ж);



– «Храм Великомученика Георгия Победоносца» (рядом с домом №2/5 и в 20 метрах от дома №1/2).





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