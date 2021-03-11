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В Бакалах после реконструкции открыли бассейн

В Бакалах после реконструкции открыли бассейн

Бакалинский район | 11 мар 2021 | 19:36

В селе Бакалы открылся бассейн «Дельфин», для которого впервые с 1987 года провели капитальный ремонт. Об объекте в соцсетях написал глава республики Радий Хабиров.

Он отметил, что начавшийся ремонт затянулся, но работы все же удалось завершить. В Бассейне полностью поменяли системы канализации, водоснабжение, водоподготовки, света и отопления, оборудовали запасной эвакуационный выход установили новую вентиляционную систему. Занятия начнутся на следующей неделе, а пока тренеры составляют расписание.


- Один бассейн на район – это, конечно, маловато. С учетом этого мы включили Бакалы в список районов, где построим большие и современные бассейны. Рассчитываем, что к 2024 году поплавать можно будет в каждом районном центре республики. Небольшими шагами идем к этой цели, - отметил глава региона.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: Facebook главы РБ Радия Хабирова

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