Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Глава Башкортостана показал, как в Кумертау выращивают форель

Глава Башкортостана показал, как в Кумертау выращивают форель

Глава Башкортостана показал, как в Кумертау выращивают форель

Кумертау | 13 мар 2021 | 15:50

Глава Башкирии Радий Хабиров во время рабочей поездки в Кумертау посетил местное рыбное хозяйство. На своей странице в социальных сетях  он опубликовал фотографию с форелевого предприятия. Политик отметил, что его завораживает картина рыбного производства.

По его словам, потенциал пищевой промышленности республики «гигантский», и его будут в будущем поддерживать.

Читайте также:

В Башкирии акции БСК полностью перешли под контроль государства
«А вот так выращивают форель, которая потом появляется на столах по всей России. Завораживает...Потенциал у нашей пищевой промышленности – гигантский, будем оперативно принимать программу по её поддержке», — рассказал Ради Хабиров.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: