Глава Башкортостана показал, как в Кумертау выращивают форель

Глава Башкирии Радий Хабиров во время рабочей поездки в Кумертау посетил местное рыбное хозяйство. На своей странице в социальных сетях он опубликовал фотографию с форелевого предприятия. Политик отметил, что его завораживает картина рыбного производства.
По его словам, потенциал пищевой промышленности республики «гигантский», и его будут в будущем поддерживать.
«А вот так выращивают форель, которая потом появляется на столах по всей России. Завораживает...Потенциал у нашей пищевой промышленности – гигантский, будем оперативно принимать программу по её поддержке», — рассказал Ради Хабиров.