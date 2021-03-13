Глава Башкортостана показал, как в Кумертау выращивают форель

Кумертау | 13 мар 2021 | 15:50

Глава Башкирии Радий Хабиров во время рабочей поездки в Кумертау посетил местное рыбное хозяйство. На своей странице в социальных сетях он опубликовал фотографию с форелевого предприятия. Политик отметил, что его завораживает картина рыбного производства.











По его словам, потенциал пищевой промышленности республики «гигантский», и его будут в будущем поддерживать.

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«А вот так выращивают форель, которая потом появляется на столах по всей России. Завораживает...Потенциал у нашей пищевой промышленности – гигантский, будем оперативно принимать программу по её поддержке», — рассказал Ради Хабиров.

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