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В Башкортостане построят железную дорогу Сибай-Сара

В Башкортостане построят железную дорогу Сибай-Сара

| 13 мар 2021 | 20:02

В Башкирии построят железную дорогу Сибай-Сара за 34,4 миллиарда рублей. Новая жд-ветка будет проходить через Баймакский и Хайбуллинский районы.

Отмечается, что инвестпроект будет построен при участии «Уральской горно-металлургической компании» и «Российских железных дорог». Об этом сообщает на сайте Главы Башкирии.

Протяженность железной дороги составит 183 километра. Новая ветка поможет быстро и эффективно транспортировать сырье с крупных месторождений на заводы. Кроме того, руководитель УГМК Андрей Козицын заявил, что инвестиционная программа предприятия на 2021 год составит 18 млрд рублей.

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Источник: gorobzor.ru

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