В Башкортостане построят железную дорогу Сибай-Сара
| 13 мар 2021 | 20:02
В Башкирии построят железную дорогу Сибай-Сара за 34,4 миллиарда рублей. Новая жд-ветка будет проходить через Баймакский и Хайбуллинский районы.
Отмечается, что инвестпроект будет построен при участии «Уральской горно-металлургической компании» и «Российских железных дорог». Об этом сообщает на сайте Главы Башкирии.
Протяженность железной дороги составит 183 километра. Новая ветка поможет быстро и эффективно транспортировать сырье с крупных месторождений на заводы. Кроме того, руководитель УГМК Андрей Козицын заявил, что инвестиционная программа предприятия на 2021 год составит 18 млрд рублей.