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В ряде районов Башкирии намерены обустроить полигоны ТКО

В ряде районов Башкирии намерены обустроить полигоны ТКО

| 16 мар 2021 | 20:08

Часть полигонов регоператоры построят по своим инвестпрограммам, также будут задействованы возможности национального проекта «Экология».

Как отметил министр природопользования и экологии Урал Искандаров, регоператоры намерены обустроить полигоны в Кигинском, Благоварском, Баймакском, Мелеузовском, Белебеевском, Дюртюлинском и Балтачевском районах, а также вторую очередь полигона в Нефтекамске.

Решается вопрос с земельным участком для реализации проекта в Уфе. Технология быстрого термического разложения позволит переработать отходы с полигона в Новых Черкассах и свалках в радиусе ста километров от столицы.

В рамках нацпроекта «Экология» завершается строительство второй очереди полигона ТКО в Дуванском районе. Кроме того, будут построены четыре полигона в Кугарчинском, Миякинском, Зианчуринском районах и вторая очередь полигона в Белорецком районе.

Премьер-министр Андрей Назаров поручил урегулировать формальные моменты в паспорте нацпроекта и по строительству полигона в Сибае, учитывая создание мусоросортировочного комплекса в Баймакском районе.

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Источник: gtrk.tv

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